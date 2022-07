Nessuno cancellerà le Tre Marie dalla storia e dalla vita dell’Aquila (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Aquila, ristorante Tre Marie, prima del sisma 2009 L’AQUILA – Nessuno cancellerà le Tre Marie dalla storia e dalla vita dell’Aquila. Lo afferma una sentenza dei giudici della Quarta Sezione d’Appello dell’EUIPO, il Tribunale Europeo della Proprietà Intellettuale che ha sede nella città di Alicante, in Spagna. Era in corso da diversi anni il procedimento con cui uno studio legale inglese aveva chiesto, nell’evidente interesse di un’importante impresa industriale, l’interdizione dall’uso del marchio Tre Marie in ragione della sua prolungata inutilizzazione a seguito del terremoto del 6 Aprile 2009. Notoriamente, per la Gioel Holding, subentrata alla famiglia Scipioni nella proprietà ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Aquila, ristorante Tre, prima del sisma 2009 L’AQUILA –le Tre. Lo afferma una sentenza dei giudici della Quarta Sezione d’Appello dell’EUIPO, il Tribunale Europeo della Proprietà Intellettuale che ha sede nella città di Alicante, in Spagna. Era in corso da diversi anni il procedimento con cui uno studio legale inglese aveva chiesto, nell’evidente interesse di un’importante impresa industriale, l’interdizione dall’uso del marchio Trein ragione della sua prolungata inutilizzazione a seguito del terremoto del 6 Aprile 2009. Notoriamente, per la Gioel Holding, subentrata alla famiglia Scipioni nella proprietà ...

