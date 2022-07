Meteo: canicola in arrivo anche in Gb, è allerta rossa (Di venerdì 15 luglio 2022) allerta rossa a partire da domenica anche nel Regno Unito sulla scia delle previsioni relative all'ondata di caldo che sta già investendo molti Paesi dell'Europa continentale. Lo ha formalizzato oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022)a partire da domenicanel Regno Unito sulla scia delle previsioni relative all'ondata di caldo che sta già investendo molti Paesi dell'Europa continentale. Lo ha formalizzato oggi ...

Pubblicità

ilmeteoit : #Video meteo in diretta: ecco l'anticiclone #Apocalisse4800, canicola in quota; le previsioni - ciaktelesud : Meteo, arriva “Apocalisse” #Attualità #anticicloneafricano #apocalisse #caldo #canicola #Catania #meteo… - laci_bacsi : Meteo, dal 14 luglio torna la canicola: intensa ondata di caldo sull'Italia - infoitinterno : Meteo, dal 14 luglio torna la canicola: intensa ondata di caldo sull'Italia - messina_oggi : In arrivo una nuova ondata di calore. In tutta l'Italia tempo normalmente soleggiato nella giornata di domani: sar… -