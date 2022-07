Matteo Gracis – “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” di Matteo Gracis presenta l’intenso flusso di pensieri a ruota libera di uno scrittore che, da sempre, ha abituato i suoi lettori alla sincerità più brutale. L’autore dispensa pillole rosse di verità, per citare il film “Matrix” (menzionato doverosamente anche nel testo); il suo intento non è però quello di imporre il suo pensiero ma di generare il salvifico dubbio, di spingere a farsi domande, di creare una massa critica che si ribelli allo status quo - «Poi ci sei te, che da qualche minuto ti stai domandando se sei veramente libero/a oppure no. È un bene perché tale quesito può essere l’inizio di un grande cambiamento, di una rivoluzione interiore, di una nuova ... Leggi su 900letterario (Di venerdì 15 luglio 2022) “diperche si” dipresenta l’intenso flusso di pensieri a ruota libera di uno scrittore che, da sempre, ha abituato i suoi lettori alla sincerità più brutale. L’autore dispensa pillole rosse di verità, per citare il film “Matrix” (menzionato doverosamente anche nel testo); il suo intento non è però quello di imporre il suo pensiero ma di generare il salvifico dubbio, di spingere a farsi domande, di creare una massa critica che si ribelli allo status quo - «Poi ci sei te, che da qualche minuto ti stai domandando se sei veramente libero/a oppure no. È un bene perché tale quesito può essere l’inizio di un grande cambiamento, di una rivoluzione interiore, di una nuova ...

Pubblicità

voglio_andarvia : poltrona e sciacalli vari, torniamo ad essere grandi! ???? In Belgio, alcuni anni fa, è successo veramente... ed è a… - nadiafrancy : timore di schierarsi né bisogno di lisciare il pelo ai poteri forti). ?? Grazie Roger! Matteo Gracis - cronachecampane : Matteo Gracis, 'Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni' #libro #MatteoGracis - CrostataDiMora : Alla faccia dei Maneskin. Guardate attentamente questo video. È stato trasmesso qualche giorno fa da Roger Waters… - puntomagazine : 'In Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni', Gracis condensa anni di riflessioni decidento… -