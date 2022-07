Malware in 8 app Android | cancellale dal tuo smartphone

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ancora una volta sono state trovate appsul Play Store che diffondono una nuova famiglia diche sottoscrive segretamente gli utenti a servizi premium. L’insieme delle otto app ha superato gli oltre 3.000.000 di download prima che Google ponesse il veto a tali app anche se per due di loro ci è voluto più del solito. Il, denominato “Autolycos”, è stato scoperto dal ricercatore di sicurezza di Evina Maxime Ingrao in almeno otto applicazioni. Cos’è unin 8 appsul Play Store Google ha diverse volte ammesso di non riuscire da sola a gestire la mole di apppresenti sul Play Store ovvero la possibilità che queste contengano virus di vario genere. Per questo ha chiesto l’aiuto delle società di ...

Ad aggravare il tutto è intervenuta l'attività di promozione delledannose ad opera di chi ha portato avanti la campagna: per rendere l'idea, il ricercatore ha contato ben 74 iniziative ...... questo può voler dire che c'è unonel vostro sistema. Chiaramente se avete un dispositivo vecchio o se in rete trovate notizie riguardanti bug e problemi all', non dovete preoccuparvi. ...C'è un nuovo malware a cui prestare attenzione, anche perché ha trovato ampia diffusione nel Play Store. Si parla di Autolycos portato alla luce da Maxime Ingrao, ricercatore di Evina - azienda specia ...Autolycos è un malware che può aprire i tuoi SMS e sottoscrivere abbonamenti premium molto costosi: ecco come evitare questo pericolo.