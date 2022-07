Mafia dei Nebrodi, la procura di Messina chiede 970 anni di carcere per 101 imputati e 150 imprese (Di venerdì 15 luglio 2022) Quasi mille anni di carcere (970 circa) e 30 milioni di euro di confische: è questa la richiesta avanzata dalla procura di Messina al termine della requisitoria, venerdì, del processo della Mafia sui Nebrodi a carico di 101 imputati e 150 imprese. Un dibattimento iniziato il due marzo del 2021, nell’aula bunker del carcere di Gazzi a Messina e, nonostante la pandemia, arrivato già alle battute finali. Fondamentali durante il dibattimento sono state le deposizioni di tre collaboratori di giustizia, Carmelo Bargiovanni, Giuseppe Marino Gammazza e Salvatore Costanzo Zammataro. Poco più di un anno di processo, dunque, sono bastati per ripercorrere le accuse formulate dalla procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Quasi milledi(970 circa) e 30 milioni di euro di confische: è questa la richiesta avanzata dalladial termine della requisitoria, venerdì, del processo dellasuia carico di 101e 150. Un dibattimento iniziato il due marzo del 2021, nell’aula bunker deldi Gazzi ae, nonostante la pandemia, arrivato già alle battute finali. Fondamentali durante il dibattimento sono state le deposizioni di tre collaboratori di giustizia, Carmelo Bargiov, Giuseppe Marino Gammazza e Salvatore Costanzo Zammataro. Poco più di un anno di processo, dunque, sono bastati per ripercorrere le accuse formulate dalladi ...

