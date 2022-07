Luiz Felipe | in verde e bianco a Villamarín

(Di venerdì 15 luglio 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 15/07/2022 alle 18:30 est Il difensore centrale italo-brasiliano è stato l’ultimo arrivato nel Betis ed è arrivato a Siviglia dopo la vacanza dopo aver esordito con la squadra italiana “Sono molto felice, desideroso di iniziare e incontrare i miei nuovi compagni di squadra”, ha detto il difensore Il difensore centrale italo-brasilianoRamos lavora già come Betis e ha posato con la maglia del Betis al Benito, che sarà la sua casa per i prossimi cinque anni, che ha affidato al Betis dopo la fine del suo contratto con la Lazio italiana.ha conosciuto questo venerdì le dipendenze e l’interno dello stadio Beticin cui ha posato per i media del club, dopo essere arrivato a Siviglia questo ...

L'allenatore ha puntato su di lui anche nel finale di stagione visti i problemi legati ae la rosa corta. Proprio per sostituire il difensore, Sarri ha chiesto diversi rinforzi in difesa ...... a partire da quelli andati via a scadenza come Leiva (andato al Gremio), Strakosha eche è stato ufficializzato dal Betis. Oggi, inoltre, i biancocelesti hanno annunciato altri tre addii,... Ex Lazio, Luiz Felipe: «Molto felice di essere al Betis, non vedo l’ora di cominciare» Di fatto, con Luiz Felipe in uscita causa mancato rinnovo e Acerbi che non ha passato un anno facile data la situazione con l’ambiente, non considerando l’infortunio che lo ha tenuto fuori svariati ...Di fatto, con Luiz Felipe in uscita causa mancato rinnovo e Acerbi che non ha passato un anno facile data la situazione con l’ambiente, non considerando l’infortunio che lo ha tenuto fuori svariati ...