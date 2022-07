L’Equipe: Diallo è sulla lista del Napoli ma ancora nessun contatto col Psg (Di venerdì 15 luglio 2022) L’Equipe scrive di Diallo, il difensore del Psg accostato al mercato del Napoli qualora non dovesse andare in porta Kim. Il quotidiano francese lo inserisce tra i nomi sul taccuino di Giuntoli ma aggiunge che ancora non sono state avviate trattative con il club francese. “Non farà il viaggio in Giappone per il tour del Psg. Ma Abdou Diallo un giorno indosserà di nuovo la maglia del club parigino? Nelle ultime ore, il Napoli, alla ricerca di un difensore per compensare la partenza di Kalidou Koulibaly al Chelsea, ha espresso il suo interesse a reclutare l’internazionale senegalese (26 anni). Il club italiano ha stabilito una shortlist. E l’ex membro della squadra francese Espoirs, sotto contratto con il Psg fino al 2024, è in una posizione molto buona. I dirigenti napoletani, tuttavia, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022)scrive di, il difensore del Psg accostato al mercato delqualora non dovesse andare in porta Kim. Il quotidiano francese lo inserisce tra i nomi sul taccuino di Giuntoli ma aggiunge chenon sono state avviate trattative con il club francese. “Non farà il viaggio in Giappone per il tour del Psg. Ma Abdouun giorno indosserà di nuovo la maglia del club parigino? Nelle ultime ore, il, alla ricerca di un difensore per compensare la partenza di Kalidou Koulibaly al Chelsea, ha espresso il suo interesse a reclutare l’internazionale senegalese (26 anni). Il club italiano ha stabilito una shortlist. E l’ex membro della squadra francese Espoirs, sotto contratto con il Psg fino al 2024, è in una posizione molto buona. I dirigenti napoletani, tuttavia, ...

