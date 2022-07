Lazio in Tour: per i giovani viaggiare è gratis fino al 15 settembre. Ecco come (Di venerdì 15 luglio 2022) Regione Lazio. Torna per il quinto anno consecutivo Lazio in Tour, l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia, fino al 15 settembre, regalando 30 giorni di viaggio ai giovani fino a 25 anni d’età all’interno del territorio regionale. Lazio in Tour: i giovani viaggiano gratis 373 comuni e 1217 km di ferrovia per 17.242 km² di territorio, tutto da scoprire: questi i numeri di Lazio In Tour che si prepara a tornare per tutta l’estate fino al 15 settembre 2022 per offrire ad oltre 500 mila giovani della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Regione. Torna per il quinto anno consecutivoin, l’iniziativa della Regioneche permette digratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia,al 15, regalando 30 giorni di viaggio aia 25 anni d’età all’interno del territorio regionale.in: iviaggiano373 comuni e 1217 km di ferrovia per 17.242 km² di territorio, tutto da scoprire: questi i numeri diInche si prepara a tornare per tutta l’estateal 152022 per offrire ad oltre 500 miladella ...

CorriereCitta : Lazio in Tour: per i giovani viaggiare è gratis fino al 15 settembre. Ecco come - Agenparl : LAZIO IN TOUR: per i giovani del Lazio, viaggiare è gratis fino al 15 settembre - - TG24info : Regione – #Lazio In Tour, #autobus e treni “Gratis” per ragazze e | - radioromait : Autobus e treni gratis per i ragazzi dai 16 ai 25 anni: torna Lazio in Tour - ferpress : #Lazio in Tour: #Zingaretti, #bus e #treni gratis per ragazzi dai 16 ai 25 anni -

Lazio in tour gratis 2022, trasporto pubblico locale gratuito per i giovani gazzettinodelgolfo.it Lazio in Tour: per i giovani viaggiare è gratis fino al 15 settembre. Ecco come “Lazio in tour gratis è un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato per la prima volta nel 2019, e che quest’anno abbiamo voluto replicare anche alla luce del successo delle edizioni precedenti. Vacanze: Lazio, per under 25 viaggi gratis su treni e bus Con la app ‘Lazio Youth Card’ riparte Lazio in Tour. Lazio ai giovani! Daje!”. Lo ricorda su Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Torna, infatti, per il quinto anno ... “Lazio in tour gratis è un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato per la prima volta nel 2019, e che quest’anno abbiamo voluto replicare anche alla luce del successo delle edizioni precedenti.Con la app ‘Lazio Youth Card’ riparte Lazio in Tour. Lazio ai giovani! Daje!”. Lo ricorda su Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Torna, infatti, per il quinto anno ...