Kevin Hart sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: "Voglio bene a entrambi" (Di venerdì 15 luglio 2022) Kevin Hart si è recentemente aperto a proposito dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock, rivelando di voler bene a entrambi e augurando alle due star un futuro luminoso. Lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar continua a fare notizia e di recente Kevin Hart, che ha parlato del famigerato momento nel suo ultimo spettacolo di stand-up, si è aperto rivelando ciò che pensa a proposito di quello che è successo. Durante una recente intervista di ET, relativa alla premiere del suo nuovo film intitolato DC League of Super-Pets, Hart è stato interrogato a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022)si è recentemente aperto a proposito dellocheha dato a, rivelando di volere augurando alle due star un futuro luminoso. Locheha dato adurante la cerimonia degli Oscar continua a fare notizia e di recente, che ha parlato del famigerato momento nel suo ultimo spettacolo di stand-up, si è aperto rivelando ciò che pensa a proposito di quello che è successo. Durante una recente intervista di ET, relativa alla premiere del suo nuovo film intitolato DC League of Super-Pets,è stato interrogato a ...

