Juve | continua la caccia al vice Vlahovic ma resta il nodo Kean | le mosse bianconere | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-14 23:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Gli arrivi di Pogba e Di Maria, ilDe Ligt da risolvere al più presto, l’assalto a Zaniolo. Il mercato dellantus segue linee chiare, con una questione non meno prioritaria delle altre: il. Chi sarà l’uomo con il compito fondamentale di far rifiatare il serbo in una stagione atipica per via dello stop Mondiale e che di sicuro vedrà momenti complicati? OBIETTIVI – Uno dei nomi in cima alla lista bianconera è quello di Marko Arnautovic, centravanti del Bologna, di cui ha parlato poche ore fa l’ad dei rossoblù Claudio Fenucci: “Per noi è incedibile”. Una frase che mette un freno ai piani bianconeri, che al momento non mollano la pista Morata. La ...