Ivana Trump e la passione per i reality | le partecipazioni che non tutti ricordano

Leggi su tvzap

(Di venerdì 15 luglio 2022)è morta nella tarda serata di ieri, giovedì 14 luglio 2022, all’età di 73 anni. L’ex moglie di Donald, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America con cui è stata sposata dal 1977 al 1992, e madre dei suoi tre figli maggiori, nonché ex moglie anche di Rossano Rubicondi, scomparso nell’ottobre 2021 a soli 49 anni, ha preso parte anche a diversishow, negli Stati Uniti e in Europa. Non solo, anche in Italia. Un suo vizietto? Probabilmente le piacevano come tipologia di programmi tv. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi, parla il suo presunto “amante”: finalmente rotto il silenzio, la ex modella cecoslovacca e prima moglie dell’ex presidente Donald, è morta a 73 anni nella sua casa ...