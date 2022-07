I Bronzi di Riace festeggiano 50 anni | tanti eventi e un portale dedicato

Pubblicità

MiC_Italia : #Bronzi50, per il 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace del @MusArcheoRC, fino al 18 luglio 2022, a… - ParcoColosseo : 1972-2022. A 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace. Una nuova ricostruzione a colori delle sculture antiche L… - MiC_Italia : Il ministro @dariofrance: Bronzi Riace simbolo d'Italia nel mondo. Le celebrazioni del 50° anniversario del ritrova… - f_girasole : RT @f_girasole: Metaviglia #Bronzi di #Riace Finalmente vi vedo #Museoarcheologico di #ReggioCalabria ??????@AriannaAmbrosi0 @ruffaIosmiIe @c… - ilregginoit : Gianni Versace e i Bronzi di Riace: destino comune? · Il Reggino -

... una scelta che potrà tramutarsi anche in una ghiotta occasione turistica proprio nel cinquantesimo anniversario dal ritrovamento deidi. Il Sindaco f.f. Brunetti ha espresso "viva ...Un programma di eventi per celebrare insieme i 50 anni dal ritrovamento dei magnificidi. Da sabato 16 luglio riprenderanno le suggestive "Notti d'estate' del MArRC, sull'incantevole ...L'anniversario dell'estate: i Bronzi di Riace festeggiano 50 anni, tanti eventi in programma e un portale dedicato, tutte le informazioni ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Per ogni reggino che si dica ...