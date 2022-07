Huawei Store Crazy Week, il meglio della sua tecnologia super scontata, ma solo per pochi giorni (Di venerdì 15 luglio 2022) Finiti gli Amazon Prime Day 2022, sono scattati gli sconti di Huawei, leggasi gli Store Crazy Week. Si tratta di una settimana, o meglio, di nove giorni di ricche promozioni inerenti appunto i prodotti della nota multinazionale cinese, dai notebook, agli smartphone, passando per gli smarwatch, le auricolari senza fili e via discorrendo. Saldi Huawei, 15/7/2022 – Computermagazine.itL’iniziativa andrà avanti fino al 21 luglio e saranno presenti anche delle offerte flash della durata di 24/48 ore, le promozioni più “ricche”. Tanti gli esempi interessanti, come ad esempio il computer portatile Huawei MateBook D14, dispositivo dotato di Windows 11 Home i5, 8 gigabyte di ram più 512 di storage, in vendita a 699 euro rispetto ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Finiti gli Amazon Prime Day 2022, sono scattati gli sconti di, leggasi gli. Si tratta di una settimana, o, di novedi ricche promozioni inerenti appunto i prodottinota multinazionale cinese, dai notebook, agli smartphone, passando per gli smarwatch, le auricolari senza fili e via discorrendo. Saldi, 15/7/2022 – Computermagazine.itL’iniziativa andrà avanti fino al 21 luglio e saranno presenti anche delle offerte flashdurata di 24/48 ore, le promozioni più “ricche”. Tanti gli esempi interessanti, come ad esempio il computer portatileMateBook D14, dispositivo dotato di Windows 11 Home i5, 8 gigabyte di ram più 512 di storage, in vendita a 699 euro rispetto ...

