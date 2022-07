“Ho una lesione di tipo tumorale”, l’annuncio disperato dell’attore: fan in lacrime (Di venerdì 15 luglio 2022) l’annuncio drammatico del un giovane attore ha provocato grande tristezza nei fan. Ha svelato tutto sui social dopo un periodo di assenza. La vita di ognuno di noi può cambiare improvvisamente. Indipendentemente dall’età, ci sono vicende che segnano sempre. Soprattutto quando si parla di malattie che fanno rabbrividire solo al pensiero. l’annuncio dell’attore ha portato grande tristezza tra i suoi fan. L’artista, dopo un periodo di assenza dai social, ha voluto condividere la sua situazione con gli affezionati. Adobe StockDopo settimane di assenza, Riccardo Maria Manera ha voluto aggiornare della sua delicata situazione. Il 27enne protagonista di “Volevo fare la rockstar” ha deciso di svelare il suo problema di salute mentre era all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Nel lungo post, l’attore ha svelato il suo ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 luglio 2022)drammatico del un giovane attore ha provocato grande tristezza nei fan. Ha svelato tutto sui social dopo un periodo di assenza. La vita di ognuno di noi può cambiare improvvisamente. Indipendentemente dall’età, ci sono vicende che segnano sempre. Soprattutto quando si parla di malattie che fanno rabbrividire solo al pensiero.ha portato grande tristezza tra i suoi fan. L’artista, dopo un periodo di assenza dai social, ha voluto condividere la sua situazione con gli affezionati. Adobe StockDopo settimane di assenza, Riccardo Maria Manera ha voluto aggiornare della sua delicata situazione. Il 27enne protagonista di “Volevo fare la rockstar” ha deciso di svelare il suo problema di salute mentre era all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Nel lungo post, l’attore ha svelato il suo ...

