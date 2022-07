Governo, Di Maio: “A me piange il cuore che Mosca abbia brindato, è stata servita a Putin la testa di Draghi su un piatto d’argento” (Di venerdì 15 luglio 2022) “A me piange il cuore nel vedere che a Mosca ieri sera stavano brindando. Il numero due di Putin, Medvedev, brindava ed era contento perché era stata servita la testa di Draghi a Putin su un piatto d’argento. Le autocrazie brindano e le democrazie, assieme all’Europa, sono più deboli senza il Governo Draghi”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio si pronuncia sulla giornata di ieri. Inevitabile l’attacco a Giuseppe Conte: “Il Governo Draghi e la coalizione che lo sosteneva devono andare avanti, ma in questo momento la vedo molto difficile. Ieri il partito di Conte ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) “A meilnel vedere che aieri sera stavano brindando. Il numero due di, Medvedev, brindava ed era contento perché eraladisu un. Le autocrazie brindano e le democrazie, assieme all’Europa, sono più deboli senza il”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, il ministro degli Affari Esteri Luigi Disi pronuncia sulla giornata di ieri. Inevitabile l’attacco a Giuseppe Conte: “Ile la coalizione che lo sosteneva devono andare avanti, ma in questo momento la vedo molto difficile. Ieri il partito di Conte ha deciso di ...

