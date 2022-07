Giustizia digitale? Ma non sa usare le chiavette Usb - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 15 luglio 2022) Tommaso Strambi Centinaia di pagine evaporate. Svanite nel nulla. Così, ieri a Torino, a causa di una chiavetta Usb vuota, è saltata la sentenza del processo all'imprenditore svizzero Stephan ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Tommaso Strambi Centinaia di pagine evaporate. Svanite nel nulla. Così, ieri a Torino, a causa di una chiavetta Usb vuota, è saltata la sentenza del processo all'imprenditore svizzero Stephan ...

lisasali3 : Ve lo immaginate tutti i processi trascritti in forma digitale ed archiviati nelle chiavette di memoria USB ? #Giustizia #Eternit #processi - infoitinterno : Giustizia digitale? Ma non sa usare le chiavette Usb - giorgiotablet : La chiavetta USB dove si trova 'il 90% degli atti' del processo è inservibile e la Corte d'appello è costretta a ri… - recifar : RT @MarcMargites: @recifar Non solo nella Giustizia, anche in altri settori. Non ha senso fare dirigere il passaggio al digitale a persone… - MarcMargites : @recifar Non solo nella Giustizia, anche in altri settori. Non ha senso fare dirigere il passaggio al digitale a pe… -