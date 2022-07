Fiorentina Dodo, nel fine settimana le visite poi in ritiro (Di venerdì 15 luglio 2022) La Fiorentina è pronta ad accogliere il terzino Dodo: il brasiliano nel fine settimana effettuerà le visite mediche La Fiorentina sta aspettando aggiornamenti per la situazione Dodo. Il brasiliano è già in Italia e sta aspettando l’ok dalla Viola per le visite mediche. Secondo quanto riportato da La Nazione, il terzino dovrebbe effettuarle nel fine settimane salvo poi raggiungere i compagni nel ritiro di Moena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Laè pronta ad accogliere il terzino: il brasiliano neleffettuerà lemediche Lasta aspettando aggiornamenti per la situazione. Il brasiliano è già in Italia e sta aspettando l’ok dalla Viola per lemediche. Secondo quanto riportato da La Nazione, il terzino dovrebbe effettuarle nelsettimane salvo poi raggiungere i compagni neldi Moena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

