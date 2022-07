Ewan McGregor spiega perché i fan di Star Wars hanno avuto una reazione così negativa ai prequel

Pubblicità

tra_silenzi : Comunque dopo aver visto di nuovo Moulin Rouge ci tenevo a dire una cosa:Ewan McGregor è una Divinità. - madlenschnei : RT @GQitalia: Fresco del suo primo Emmy, #EwanMcGregor sta affrontando il secondo atto della sua vita - GQitalia : Fresco del suo primo Emmy, #EwanMcGregor sta affrontando il secondo atto della sua vita - Iegen_dary : @Iunarityy Un paio di settimane fa vidi un reel su instagram troppo bello fatto da Ewan McGregor che mi spaccò trop… - tossikogds : mammami ewan mcgregor potrebbe sputami in bocca tutta la giornata io direi grazie per l’acqua signore -

GQ Italia

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV Doctor Sleep, ore 21:15 su Sky Cinema HalloweenSequel di Shining conche interpreta un adulto Danny Torrance, costretto a rivivere gli eventi del ...(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305) Doctor Sleep Dal romanzo di Stephen King, il sequel di 'Shining' con. Dan Torrance, diventato adulto, affronta una banda di assassini in ... Ewan McGregor su Obi-Wan Kenobi e la sua nuova vita Durante una recente intervista di GQ, Ewan McGregor ha spiegato perché i fan di Star Wars, a suo modo di vedere, hanno reagito negativamente ai prequel del franchise. Ewan McGregor ha recentemente spi ...Mentre anche la trilogia sequel ha trovato in modo similare modo tanti hater, in una recente intervista per GQ, lo stesso Ewan McGregor, protagonista della recente serie Obi-Wan Kenobi, ha raccontato ...