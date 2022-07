Di Maio: "Difficile ricomporre la maggioranza, serve maturita' dal 'partito di Conte'" (Di venerdì 15 luglio 2022) Il pallino "ora non e' piu' nelle mani del presidente del Consiglio ma dei partiti. Dimostrino maturita'". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti della crisi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Il pallino "ora non e' piu' nelle mani del presidente del Consiglio ma dei partiti. Dimostrino'". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando con i giornalisti della crisi ...

