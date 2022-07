Criscitiello: ''Napoli preparato alla cessione di Mertens e Insigne, non a quella di Koulibaly'' (Di venerdì 15 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Michele Criscitiello. Queset le sue parole: “Se Kvaratskhelia si ispira a Ronaldo fa bene, significa che è forte ed ambizioso. Tutti ne parlano bene, secondo me il Napoli ha fatto un grande acquisto. -afferma Criscitiello - Bisogna aspettare, comunque, l’inizio del campionato per capirne di più. Per me il Napoli era preparato alla cessione di Mertens e Insigne, ma non a quella di Koulibaly. I nomi che ci sono per sostituire Koulibaly, che già sostituirlo è impossibile, fanno capire tanto. -prosegue Criscitiello - Negli ultimi due anni dovevi far crescere qualche giovane accanto ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Michele. Queset le sue parole: “Se Kvaratskhelia si ispira a Ronaldo fa bene, significa che è forte ed ambizioso. Tutti ne parlano bene, secondo me ilha fatto un grande acquisto. -afferma- Bisogna aspettare, comunque, l’inizio del campionato per capirne di più. Per me ileradi, ma non adi. I nomi che ci sono per sostituire, che già sostituirlo è impossibile, fanno capire tanto. -prosegue- Negli ultimi due anni dovevi far crescere qualche giovane accanto ...

