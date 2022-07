Cocciaretto-Pera in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Budapest 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 luglio 2022) Elisabettase la vedrà contro Bernardanei quarti di finale del Wta 250 di(terra). Eroica la giovane azzurra, che al secondo turno ha rimontato per ben tre volte un break di svantaggio nel set decisivo contro la ceca Siniakova, trovatasi a servire anche per il match sul punteggio di 5-4 in proprio favore. Adesso viene il bello per la marchigiana, che cercherà di conquistare una semifinale a livello di circuito maggiore per la seconda volta in carriera dopo Guadalajara (cemento outdoor) nel marzo dello scorso anno. Per farlo dovrà sure la qualificata americana, reduce da quattro partite vinte consecutivamente e zero set lasciati per strada. La statunitense non si è presentata in Ungheria con il carico di fiducia. Negli ultimi mesi non ha raccolto buoni risultati ed ...