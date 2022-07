Chirico: 'La Juve vuole Zaniolo, Zaniolo vuole la Juve. Se la Roma è d'accordo, perché tutta questa 'disonestà intellettuale'?' (Di venerdì 15 luglio 2022) Non mi permetto di mettere in discussione le fonti di nessuno, ognuno lavora con quelle che ha e ritiene più affidabili, però... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Non mi permetto di mettere in discussione le fonti di nessuno, ognuno lavora con quelle che ha e ritiene più affidabili, però...

Pubblicità

sportli26181512 : Chirico: 'La Juve vuole Zaniolo, Zaniolo vuole la Juve. Se la Roma è d'accordo, perché tutta questa 'disonestà inte… - cmdotcom : Chirico: 'La #Juve vuole #Zaniolo, Zaniolo vuole la Juve. Se la #Roma è d'accordo, perché tutta questa 'disonestà i… - Gianfranco_juve : @CuoreRoberto L'Inter non è in grado di competere economicamente con la Juve, Sunning ha chiuso la borsa, Exor vice… - ilbianconerocom : Chirico: 'Koulibaly ciao, la Juve non può accettare meno di 100 milioni per De Ligt, uno così non c'è. Gatti meglio… - yassa9898 : RT @Vink901: Di Maria: '@PauDybala_JR mi ha parlato della Juve e quello che mi ha detto lo sto verificando. Mi ha detto che è una grande sq… -