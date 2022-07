Cacciari: «Mattarella non ci porterà mai al voto. Ci vuole un nuovo partito e un altro leader di sinistra» (Di venerdì 15 luglio 2022) Il filosofo Massimo Cacciari pensa che Sergio Mattarella non porterà l’Italia al voto in queste condizioni. E ritiene che sia necessario un governo che eviti il rischio default e quello di disordini sociali. Mentre Draghi «dice, e mi scuso per il francesismo, che si è rotto i coglioni? Può essere. Oppure può essere che voglia un chiarimento definitivo». In un’intervista rilasciata a La Stampa sostiene che un nome buono per la sua successione potrebbe essere quello di «Giuliano Amato. Lo vuole anche Berlusconi». Cacciari è preoccupato per «i risparmi degli italiani. Se viene un governo che non ha sufficienti rapporti con l’Unione Europea il paese va in default. E tutto questo per Conte? Forza, non prendiamoci per i fondelli». Per il professore «le disuguaglianze continuano a ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Il filosofo Massimopensa che Sergiononl’Italia alin queste condizioni. E ritiene che sia necessario un governo che eviti il rischio default e quello di disordini sociali. Mentre Draghi «dice, e mi scuso per il francesismo, che si è rotto i coglioni? Può essere. Oppure può essere che voglia un chiarimento definitivo». In un’intervista rilasciata a La Stampa sostiene che un nome buono per la sua successione potrebbe essere quello di «Giuliano Amato. Loanche Berlusconi».è preoccupato per «i risparmi degli italiani. Se viene un governo che non ha sufficienti rapporti con l’Unione Europea il paese va in default. E tutto questo per Conte? Forza, non prendiamoci per i fondelli». Per il professore «le disuguaglianze continuano a ...

Pubblicità

mariozappia62 : RT @Open_gol: Il filosofo: Draghi si è rotto i c…? Può essere #crisidigoverno - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Il filosofo: Draghi si è rotto i c…? Può essere #crisidigoverno - Dome689 : Cacciari: «Mattarella non ci porterà mai al voto. Ci vuole un nuovo partito e un altro leader di sinistra» - Open_gol : Il filosofo: Draghi si è rotto i c…? Può essere #crisidigoverno - allegra134 : Cacciari: “Governo europeista o l’Italia va in default, Mattarella non ci manderà mai al voto”… -