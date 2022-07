Bob Dylan torna in tour in Europa e mette al bando gli smartphone ai concerti

Pubblicità

RobbreportIT : Record per “Blowin’ in the Wind” di Bob Dylan, venduto all’asta per 1,8 milioni di dollari - GGStefanel : Se fossi un cantante penso che dopo un po’ mi romperei il cazzo di cantare sempre le stesse canzoni. Cioè, Bob Dyl… - massimoottavia8 : @CamiSernagiotto 5 anni? #BobDylan negli ultimi 40 anni non ha fatto concerti per un solo anno e mezzo causa covid… - massimoottavia8 : @CamiSernagiotto 5 anni? #BobDylan negli ultimi 40 anni non ha fatto concerti per un solo anno e mezzo causa covi… - DonPiricoddi : RT @AnatoliBoskov: #liveaid1985 @bobdylan @officialKeef #ronwood Sembrava una buona idea! Ronnie Wood dei Rolling Stones spiega come lui e… -

Il 'Rough and Rowdy Ways' show prenderà il via da Oslo il 25 settembre e non farà tappa in Italia. Il pubblico dovà usare custodie speciali per i ...... inanellando nel mezzo "Autumn In New York", "Just You, Just Me", "How Deep Is The Ocean" e altri evergreen, oltre alla title track proveniente dal songbook di, dall'album Together Through ...Il "Rough and Rowdy Ways" show prenderà il via da Oslo il 25 settembre e non farà tappa in Italia. Il pubblico dovà usare custodie speciali per i telefonini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...