Bayern-de Ligt | parla Salihamidzic | 'Due colloqui con la Juve Siamo a buon punto | già sistemate alcune cose'

Pubblicità

... il direttore sportivo delMonaco, Hasan Salihamidzic si è ancora soffermato sulla trattativa con la Juventus per De. Queste le sue parole: 'Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo ...... il ds delMonaco ed ex calciatore bianconero Hasan Salihamidzic ha rilasciato un'intervista alla Bild in cui ha parlato dell'evolversi della trattativa che potrebbe portare Matthijs De...Sta succedendo di tutto in casa Juventus, il calciomercato impazza: arrivano grosse notizie su De Ligt, Bremer e altri grandi nomi in entrata ...Matthijs De Ligt è infatti molto richiesto e garantirebbe un'entrata importante nelle casse bianconere. Sull'olandese c'è il Bayern che ha incontrato i dirigenti della Juve. Il ds bavarese ha spiegato ...