Bastad, doppio: è finale per Bolelli e Fognini! Terza finale stagionale per Simone Bolelli e Fabio Fognini approdati all'ultimo atto anche al "Nordea Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in ...

