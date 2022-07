Avellino | ufficiale l’ingaggio di Moretti | i dettagli dell’intesa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lorenzoè un nuovo calciatore dell‘. Dopo una lunga trattativa, il difensore classe ‘03 scuola Inter si trasferisce in Irpinia a titolo definitivo. Ecco la nota della società irpina: “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Inter, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo. Nato a Magenta (MI) il 26 febbraio 2002 il difensore lombardo è cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Nella passata stagione ha indossato la maglia della Pistoiese nel girone B di Serie C mettendo a segno una rete e fornendo tre assist in 34 presenze tra campionato di Serie C e Playout nella sua prima esperienza tra i professionisti. Dodici sono le presenze con la nazionale Under 17, quattro con la nazionale Under 18 con due reti ...