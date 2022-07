AEW: Matt Jackson ha riportato un infortunio al collo durante Fyter Fest (Di venerdì 15 luglio 2022) Non un periodo fortunato in casa AEW sul fronte infortuni. Alla lista dei wrestler in infermeria si è aggiunto anche Matt Jackson il quale è uscito malconcio da Fyter Fest mercoledì notte. Gli Young Bucks hanno difeso i loro titoli di coppia in un 3 Way Tag Team Match che comprendeva anche il Team Taz e gli Swerve In Our Glory. A sorpresa a portare a casa la vittoria e le cinture sono stati proprio questi ultimi. durante il match Matt Jackson ha subito un brutto colpo al collo che lo ha condizionato per il resto dell’incontro. Problema al collo durante AEW Fyter Fest, Matt Jackson ha riportato un infortunio ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 15 luglio 2022) Non un periodo fortunato in casa AEW sul fronte infortuni. Alla lista dei wrestler in infermeria si è aggiunto ancheil quale è uscito malconcio damercoledì notte. Gli Young Bucks hanno difeso i loro titoli di coppia in un 3 Way Tag Team Match che comprendeva anche il Team Taz e gli Swerve In Our Glory. A sorpresa a portare a casa la vittoria e le cinture sono stati proprio questi ultimi.il matchha subito un brutto colpo alche lo ha condizionato per il resto dell’incontro. Problema alAEWhaun...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Matt Jackson ha riportato un infortunio al collo durante Fyter Fest - - theshieldofspo1 : Matt Jackson infortunato la scorsa notte a AEW Dynamite - TSOWrestling : La rivelazione di Matt Hardy: ecco quanto guadagnava nei primi anni passati in #WWE! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Il sogno di #Wardlow? Fare squadra con il Team Xtreme! #TSOW // #TSOS // #AEW - ItalianGodAEW : Christian si conferma l heel più stronzo e bastardo di tutti... 'il sobrio sembra jeff e non tu matt'. A me piace m… -