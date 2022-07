Volantino Carrefour | ‘Sottocosto Freschi’ | offerte e sconti dal 14 al 27 luglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 luglio 2022) Con un’estate così calda c’è bisogno di un po’ di freschezza no? In arrivo un nuovissimo, ‘Sotto, con tantissimee promozioni valide dal 14al 272022. Infiniti prodotti freschi, scelti e controllati solo per voi!Grazie alsi potrà trovare di tutto. Tantissime le promozioni interessanti acquistabili in ogni store. Tra i tanti prodotti abbiamo: Vino Chianti a 3.49€, Melone Retato a 0.99€, Mozzarella di Bufala a 5.399€, Birra Heineken a3.88€, Tonno Mareblu a5.59€… Elettronica Ma non solo cibo! Sarà possibile usufruire delleanche sugli ...