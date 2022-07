Ultime Notizie – Vaccino Novavax, negli Usa via libera in over 18 (Di giovedì 14 luglio 2022) Via libera negli Usa al Vaccino anti-Covid adiuvato di Novavax per le persone con età dai 18 anni in su. La Food and Drug Administration (Fda) ha rilasciato un’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il prodotto scudo che utilizza la tecnologia delle proteine ricombinanti. La sua autorizzazione, sottolinea il commissario della Fda, Robert M. Califf, “amplia le opzioni vaccinali disponibili per la prevenzione di Covid, compresi gli esiti più gravi che possono verificarsi, come il ricovero e la morte”, e “offre agli adulti che negli Stati Uniti non hanno ancora ricevuto un Vaccino Covid un’altra opzione che soddisfa i rigorosi standard della Fda per la sicurezza, l’efficacia e la qualità di produzione, necessari per supportare l’Eua. I vaccini rimangono la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) ViaUsa alanti-Covid adiuvato diper le persone con età dai 18 anni in su. La Food and Drug Administration (Fda) ha rilasciato un’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il prodotto scudo che utilizza la tecnologia delle proteine ricombinanti. La sua autorizzazione, sottolinea il commissario della Fda, Robert M. Califf, “amplia le opzioni vaccinali disponibili per la prevenzione di Covid, compresi gli esiti più gravi che possono verificarsi, come il rico e la morte”, e “offre agli adulti cheStati Uniti non hanno ancora ricevuto unCovid un’altra opzione che soddisfa i rigorosi standard della Fda per la sicurezza, l’efficacia e la qualità di produzione, necessari per supportare l’Eua. I vaccini rimangono la ...

