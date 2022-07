Ultime Notizie – Crisi governo | Draghi al Quirinale da Mattarella

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il voto in Senato alla fiducia sul decreto Aiuti, che ha visto l’astensione del M5S, il premier si è recato al Colle Il premier Marioè salito alper un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio. La mossa arriva dopo che ilha ottenuto la fiducia dall’Aula del Senato sul decreto Aiuti, ma senza il voto del Movimento 5 Stelle. Intanto il Consiglio dei ministri previsto nel primo pomeriggio è stato annullato. Nessuna crepa sul fronte del non voto in Alua tra i Cinque Stelle: tutti i 61 senatori del partito di Conte sono stati dichiarati assenti dalla presidente Casellati, non avendo risposto alla chiama. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - SkyTG24 : I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il #M5s non ha partecipato al voto risultando assente

Come previsto, il Senato ha appena approvato definitivamente il disegno di legge di conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti).