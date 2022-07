Traffico Roma del 14-07-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeDi nuovo buon pomeriggio dalla redazione nessuna segnalazione del Chievo sul Raccordo Anulare né sulle consolari mentre al centro via del Corso resta chiusa per una manifestazione tra Piazza Venezia e largo Chigi inevitabili le ripercussioni in tutta la zona anche per il trasporto pubblico la polizia locale Ci segnala un incidente al Portuense in via Ludovica Albertoni a come andiamo tutte le cautele del caso in Prati per un intervento alla rete elettrica chiusa alvia Stefano Porcari tra piazza Risorgimento e via del Falco nell'estrema periferia sulla via Ardeatina ancora lunghe code nelle due direzioni in corrispondenza dell'abitato di spregamore si transita senso unico alternato mangio informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it