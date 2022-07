“Tom Cruise fa la stessa parte da 35 anni. Il successo di Top Gun non significa un cazz* per me”: la “sciabolata” di Mickey Rourke (Di giovedì 14 luglio 2022) “Non significa un cazzo per me. Quell’uomo ha fatto la stessa dannata parte per 35 anni. Non ho alcun rispetto per tutto questo”. Così Mickey Rourke su Tom Cruise. Non si può dire che il protagonista di 9 settimane e 1/2 abbia parlato con stima del collega. Durante un’intervista nel Piers Mogan Uncensored e interrogato sull’incredibile successo di Top Gun, Maverick (1,18 miliardi di incasso nel mondo), Rourke ci ha tenuto appunto a precisare che quelle cifre non significano “un cazzo”: “Non mi interessano i soldi o il potere. Quando guardo Al Pacino e Christopher Walken, o i primi lavori di De Niro, o ancora Richard Harris e Ray Winstone, è a loro che voglio assomigliare. O Monty Cliff e Brando ai loro tempi. Un sacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Nonun cazzo per me. Quell’uomo ha fatto ladannataper 35. Non ho alcun rispetto per tutto questo”. Cosìsu Tom. Non si può dire che il protagonista di 9 settimane e 1/2 abbia parlato con stima del collega. Durante un’intervista nel Piers Mogan Uncensored e interrogato sull’incredibiledi Top Gun, Maverick (1,18 miliardi di incasso nel mondo),ci ha tenuto appunto a precisare che quelle cifre nonno “un cazzo”: “Non mi interessano i soldi o il potere. Quando guardo Al Pacino e Christopher Walken, o i primi lavori di De Niro, o ancora Richard Harris e Ray Winstone, è a loro che voglio assomigliare. O Monty Cliff e Brando ai loro tempi. Un sacco ...

faloticus : Secondo MICKEY ROURKE, Tom Cruise è irrilevante. Io sono tarantiniano o ... - badtasteit : Mickey Rourke su #TomCruise: 'Recita la stessa parte del caz*o da 35 anni' - Annacameback : @MichelaMeloni1 A 12 anni a me piaceva Tom Cruise. E ho subito molestie dal branco. Pesanti. A 52 non mi piace nemm… - FaiSempBurdell : @v_andrej @seiosonoio Ha fatto anche un finto filmato insieme a Tom Cruise? Io non ho più parole, soprattutto perch… - moviestruckers : #MickeyRourke si scaglia contro #TomCruise: “Penso sia irrilevante” -