Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth ha smesso di mangiare carne prima di baciare Natalie Portman (Di giovedì 14 luglio 2022) Chris Hemsworth ha rinunciato alla carne prima di baciare la vegana Natalie Portman sul set di Thor: Love and Thunder Chris Hemsworth non è un supereroe solo sul set, ma anche nel privato. La star di Thor: Love and Thunder avrebbe rinunciato a mangiare carne prima di girare la scena del bacio con la collega vegana Natalie Portman. L'attrice, che ha ripreso il ruolo di Jane Foster nel nuovo film standalone su Thor, il quarto, e la co-star Tessa Thompson hanno discusso della gentilezza di Chris Hemsworth ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022)ha rinunciato alladila veganasul set diandnon è un supereroe solo sul set, ma anche nel privato. La star diandavrebbe rinunciato adi girare la scena del bacio con la collega vegana. L'attrice, che ha ripreso il ruolo di Jane Foster nel nuovo film standalone su, il quarto, e la co-star Tessa Thompson hanno discusso della gentilezza di...

Pubblicità

MarvelNewsIT : Le emozioni di Thor: Love And Thunder rivivono al Parco di Ostia Antica, che accoglie Natalie Portman in un incredi… - ReiHino89 : RT @4_muses: #Marvel: #IntervistaNataliePortman Dalle parole di Natalie Portman, ecco un'analisi della sua interpretazione e del personagg… - 4_muses : #Marvel: #IntervistaNataliePortman Dalle parole di Natalie Portman, ecco un'analisi della sua interpretazione e de… - 95_massimiliano : RT @FunnyTobeme1: Buongiorno, ieri con @iosonovince abbiamo visto Thor Love and Thunder, abbiamo dei dubbi e delle perplessità ma almeno no… - hufflestein : RT @MarvelNewsIT: Le emozioni di Thor: Love And Thunder rivivono al Parco di Ostia Antica, che accoglie Natalie Portman in un incredibile s… -