Strappo di Conte, Draghi pronto a lasciare. L’avvocato cede ai falchi: “Non farò il Di Maio”. Toti: “Irresponsabili” (Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi il voto di fiducia in Senato, il Movimento non parteciperà: “Le promesse non bastano, stop alle cambiali in bianco” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi il voto di fiducia in Senato, il Movimento non parteciperà: “Le promesse non bastano, stop alle cambiali in bianco”

Pubblicità

fattoquotidiano : #GiuseppeConte, l’Amleto a cui è appeso un governo, si è preso il fine settimana per stare con la famiglia e riflet… - Pardipall : RT @Alba_Buccio: Grazie e complimenti #Conte #iostoconDraghi “#Btp e #spread in rialzo nel giorno X per il governo #Draghi, #M5S pronto a… - La7tv : #coffeebreak Il sottosegretario Vincenzo Amendola sullo strappo annunciato da Conte: 'La scelta di #Conte non solo… - PaolaSacchi3 : #Crisi. Con lo strappo di #Conte al pettine tutti i nodi della politica dei #No del #M5S. Dal No alla Tav per cui S… - GiuseppeCerul13 : @vitalbaa Infatti credo che il punto di rottura sia politico: la richiesta inevasa di Draghi di non governare con g… -