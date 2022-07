Separazione Totti-Blasi | ecco i termini dell’accordo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 14 luglio 2022) Con il matrimonio giunto al capolinea, Ilarye Francescohanno un vero impero da spartire, tra immobili e partecipazioni societarie. La conduttrice e l’ex calciatore hanno preso accordi in via stragiudiziale, cioè senza andare in Tribunale, trovando un equilibrio soddisfacente per entrambi. A lei resterà la villa all’Eur, dove continuerà ad abitare con i tre figli, e riceverà ogni mese un assegno a diversi zeri. A lui resta la villa a Sabaudia oltre ad altre proprietà.e lahanno preferito mettersi d’accordo pacificamente e così hanno optato per un iter dicon “negoziazione assistita”. Invece che andare in tribunale i due, seguiti dai rispettivi legali, si sono accordati su affidamento dei figli, disposizioni patrimoniali e entità del mantenimento. Secondo ...