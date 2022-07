Qualità di visione e indennizzi, le novità DAZN 2022/23 (Di giovedì 14 luglio 2022) Si è svolta nella giornata di oggi, di fronte alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti (Aula Commissione Trasporti), l’audizione informale di rappresentanti della società DAZN Limited sulle nuove condizioni di utilizzo della piattaforma DAZN. Per conto della piattaforma di sport in streaming, oltre al CEO di DAZN in Italia Stefano Azzi, è intervenuto anche il Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Si è svolta nella giornata di oggi, di fronte alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti (Aula Commissione Trasporti), l’audizione informale di rappresentanti della societàLimited sulle nuove condizioni di utilizzo della piattaforma. Per conto della piattaforma di sport in streaming, oltre al CEO diin Italia Stefano Azzi, è intervenuto anche il Calcio e Finanza.

Pubblicità

msgelmini : Addio a Eugenio #Scalfari, storico e intellettuale che, comunque la si pensi, ha fatto la storia del giornalismo in… - sportli26181512 : #Media #Notizie Qualità di visione e indennizzi, le novità DAZN 2022/23: Si è svolta nella giornata di oggi, di fro… - CalcioFinanza : Qualità di visione e modalità di richiesta dei rimborsi: le novità #DAZN per il 2022/23 - ColussiGruppo : Diffondere un’alimentazione buona e #sostenibile, attraverso l’#innovazione e il saper fare italiano, per la qualit… - GruppoFICamera : RT @msgelmini: Addio a Eugenio #Scalfari, storico e intellettuale che, comunque la si pensi, ha fatto la storia del giornalismo in Italia.… -