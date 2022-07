Mercogliano prepara il red carpet per il ritiro dell’Us Avellino

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Conto alla rovescia per l’inizio del. Nella splendida cornice del “Chiostro dell’Abbazia del Loreto” è arrivato il benvenuto da parte del sindaco, Vittorio D’Alessio: “I lavori al campo sono conclusi – spiega – Abbiamo adempiuto a tutte le richieste pervenute dalla società biancoverde. E’ per noi un evento storico ospitare la squadra del capoluogo, tutto ciò sarà anche un portafortuna. La squadra capirà fin da subito l’essenza di indossare questa maglia. Alla conferenza presente anche Franco Iovino, presidente Ente Parco del Partenio, Antonio Della Pia, consigliere delegato allo Sport, Luca De Angelis, presidente Misericordia del Partenio, Stefania Porraro, presidente Pro Locoe Domenico ...

Pubblicità

Orticalab

...proclamazione di San Guglielmo a Patrono dell'Irpinia e il Santuario di Montevergine sia ... in collaborazione con il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, il Comune di, le ...Il Comune di Vasto siad accogliere, il 19 e 20 agosto prossimi, il grande evento ...i dettagli per quanto riguarda viabilità e parcheggi è stato il coordinatore tecnico Alfonso. '... Mercogliano prepara il tappeto rosso per l'Avellino calcio. Sport, natura, turismo: è tutto pronto Il sindaco D’Alessio: «Siamo pronti a vivere questa esperienza». Il presidente del Parco del Partenio: «Lo sport accomuna ed esalta. L’Ente ha investito energie economiche e professionali». La piscina ...La città che sorge ai piedi del Partenio si prepara per il ritiro pre campionato della squadra biancoverde. Una tribuna modulare potrà ospitare cinquecento tifosi al giorno per tutto il periodo del ri ...