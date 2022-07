Mario Draghi al Quirinale per rassegnare le dimissioni (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto al Quirinale. Pochi minuti fa il premier ha annunciato ai ministri che sarebbe salito al Colle per rassegnare le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il messaggio al Cdm "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più". Queste le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Consiglio dei Ministri. Draghi prosegue: "E' venuto meno il patto di fiducia alla base ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglioè giunto al. Pochi minuti fa il premier ha annunciato ai ministri che sarebbe salito al Colle perle suenelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il messaggio al Cdm "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mienelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più". Queste le comunicazioni del Presidente del Consiglio,, al Consiglio dei Ministri.prosegue: "E' venuto meno il patto di fiducia alla base ...

Pubblicità

FerdiGiugliano : Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel Consiglio dei Ministri di oggi. - elmundoes : #ÚltimaHora?? Mario Draghi dimite como primer ministro de Italia - pietroraffa : Questa classe politica non era degna di poter godere della competenza di Mario Draghi. Serviranno mesi per comprend… - peppe_tweet : La verità, è che noi un Presidente del Consiglio come Mario Draghi non ce lo meritiamo, peccato. #crisidigoverno #Italia - andfavara : Intendevo io Marione, non tu. Dove vai Mario. #Draghi -