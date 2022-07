Maria Martino colpita da una mazza: l’ex badante voleva portare via i soldi (Di giovedì 14 luglio 2022) di Erika Noschese Si chiude il cerchio attorno all’omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne vittima della tragedia di via San Leonardo. A colpire la donna è stato Giuseppe Buono, 41enne di Baronissi, legato alla famiglia Martino da un rapporto lavorativo e con la quale era rimasto in buoni rapporti tanto che spesso andava a trovarla: in passato ha lavorato come badante con un contratto a tempo determinato, verosimilmente in sostituzione di un membro della famiglia, assente per un periodo di tempo limitato. Buono sembra essere dunque l’autore della rapina ai danni delle sorelle Maria e Adele e dell’omicidio della 91enne oltre al sequestro di persona in danno al fratello delle due, allettato per gravi problemi di salute. Stando a quanto emerso – non si sa bene se prima o dopo – l’uomo avrebbe chiuso ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 14 luglio 2022) di Erika Noschese Si chiude il cerchio attorno all’omicidio diGrazia, la 91enne vittima della tragedia di via San Leonardo. A colpire la donna è stato Giuseppe Buono, 41enne di Baronissi, legato alla famigliada un rapporto lavorativo e con la quale era rimasto in buoni rapporti tanto che spesso andava a trovarla: in passato ha lavorato comecon un contratto a tempo determinato, verosimilmente in sostituzione di un membro della famiglia, assente per un periodo di tempo limitato. Buono sembra essere dunque l’autore della rapina ai danni delle sorellee Adele e dell’omicidio della 91enne oltre al sequestro di persona in danno al fratello delle due, allettato per gravi problemi di salute. Stando a quanto emerso – non si sa bene se prima o dopo – l’uomo avrebbe chiuso ...

