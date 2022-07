Malpezzi (Pd): "Scelta M5S sbagliata, serve chiarimento in Parlamento" (Di giovedì 14 luglio 2022) Come Partito democratico "prendiamo atto della Scelta del Movimento cinque stelle che ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, una Scelta che riteniamo sbagliata e che non ci lascia indifferenti nel merito e nel metodo". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi, nel dibattito sulla fiducia al governo sul dl Aiuti. Smarcandosi dalla posizione presa dal Movimento 5 stelle di non votare la fiducia, Malpezzi ha quindi sostenuto la necessità di un chiarimento sull'effettivo sostegno al governo. "Riteniamo indispensabile un chiarimento tra tutti noi in Parlamento, alla luce del sole, sulla volontà di tutta questa maggioranza, di tutta questa maggioranza di continuare insieme questa necessaria esperienza di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Come Partito democratico "prendiamo atto delladel Movimento cinque stelle che ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, unache riteniamoe che non ci lascia indifferenti nel merito e nel metodo". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona, nel dibattito sulla fiducia al governo sul dl Aiuti. Smarcandosi dalla posizione presa dal Movimento 5 stelle di non votare la fiducia,ha quindi sostenuto la necessità di unsull'effettivo sostegno al governo. "Riteniamo indispensabile untra tutti noi in, alla luce del sole, sulla volontà di tutta questa maggioranza, di tutta questa maggioranza di continuare insieme questa necessaria esperienza di ...

