L' Ue taglia le stime di crescita al 2 | 6% nel 2022

(Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) –più lenta e inflazione più veloce. Sono questi i due cardini attorno cui ruotano leeconomiche d'estate della Commissione Ue. La guerra sta facendo molte vittime e non solo sul campo di bat. Una delle più illustri è sicuramente l'euro schiacciato dal super dollaro. Una combinazione che ha acceso i prezzi e spianato la strada alla recessione. Secondo le nuoverilasciate a Bruxelles, ladel Pil sarà del 2,6% nele dell'1,4% nel 2023 nella sola Eurozona. Nell'intero blocco a 27 membri, il prodotto lordo crescerà del 2,7% quest'anno e dell'1,5% il prossimo. L'Italia avrà un andamento diverso rispetto ai partner. Laper ilè vista addirittura in rialzo al 2,9% rispetto al 2,4% ...

Le stime attuali dipendono 'dall'evoluzione della guerra e in particolare dalle sue implicazioni sulle forniture di gas all'Europa. Nuovi aumenti dei prezzi del gas potrebbero spingere ulteriormente ...