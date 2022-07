Il miglior metodo per aumentare le possibilità di concepimento è il test di ovulazione? (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo gli aggiornamenti scientifici, fare un test delle urine per monitorare l’ovulazione, in modo da avere rapporti sessuali nei periodi più fertili, è un metodo più efficace degli altri, per le coppie che cercano di rimanere incinta. Ad oggi, è l’unico metodo di cui una parziale efficacia è stata riscontrata dagli studiosi, anche se i risultati non sono esaustivi e sono necessarie altre ricerche. Miriam chiede: Esperto RispondeGinecologo "Quando si cerca un bambino bisogna usare per forza i test di ovulazione?" risponde ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo gli aggiornamenti scientifici, fare undelle urine per monitorare l’, in modo da avere rapporti sessuali nei periodi più fertili, è unpiù efficace degli altri, per le coppie che cercano di rimanere incinta. Ad oggi, è l’unicodi cui una parziale efficacia è stata riscontrata dagli studiosi, anche se i risultati non sono esaustivi e sono necessarie altre ricerche. Miriam chiede: Esperto RispondeGinecologo "Quando si cerca un bambino bisogna usare per forza idi?" risponde ...

s_anxietyy : ho triavto il miglior metodo per far felice la mia ragazza; farla parlare della luna. ma voi che ne sapete ???????? - jacopoalicataa_ : @EmanueleM1998 il miglior metodo l’ho usato io e funziona - jackmu69788208 : @SimonTheWatcher @SalaStampRacing @hasanbratic Pensa a Indy Car o IMSA: incidente? Yellow, tutti in fila, tempo per… - dayfootball1981 : Per il resto, decidete voi a chi dare credibilitá e chi no, ma usate sempre la vostra testa per ragionare. Alla fin… - nuke86 : @KHS9NE @MarinSanna Comportamento non conformista e populismo sono due cose molto distanti, magari non sarà il migl… -