Fiorentina, Jovic: ” Mi ispiro a Cristiano Ronaldo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiorentina Jovic- La Fiorentina continua il suo precampionato, nel frattempo Pradè e Barone provano a chiudere la trattativa che porterà Dodô a Firenze. Oggi giornata di presentazione per i toscani, in mattina c’è stata la prima conferenza di Luka Jovic da giocatore della Fiorentina. Ha parlato di vari argomenti tra cui i rigori, il suo mentore e la voglia di fare tanti goal. Ecco, di seguito le parole del bomber viola: Come mai ha rifiutato tutto per venire a Firenze e cosa le sta chiedendo Italiano? “Come ho detto in varie occasioni, è un grande piacere essere qui e sono lieto di vestire questa maglia. Molti giocatori dai Balcani sono venuti a giocare qui e questo mi ha dato una spinta. Ci sono giocatori serbi che mi stanno aiutando e io sono pronto per dare tutto rispondendo alle richieste ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- Lacontinua il suo precampionato, nel frattempo Pradè e Barone provano a chiudere la trattativa che porterà Dodô a Firenze. Oggi giornata di presentazione per i toscani, in mattina c’è stata la prima conferenza di Lukada giocatore della. Ha parlato di vari argomenti tra cui i rigori, il suo mentore e la voglia di fare tanti goal. Ecco, di seguito le parole del bomber viola: Come mai ha rifiutato tutto per venire a Firenze e cosa le sta chiedendo Italiano? “Come ho detto in varie occasioni, è un grande piacere essere qui e sono lieto di vestire questa maglia. Molti giocatori dai Balcani sono venuti a giocare qui e questo mi ha dato una spinta. Ci sono giocatori serbi che mi stanno aiutando e io sono pronto per dare tutto rispondendo alle richieste ...

