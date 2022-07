Finale di Champions, il Liverpool chiede le scuse del governo francese per le accuse ai suoi tifosi (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il rapporto sul caos della Finale di Champions allo Stade de France presentato ieri dal Senato francese, il Liverpool pretende le scuse ufficiali del governo francese. Il rapporto di ieri fa a pezzi la polizia e l’Uefa ma soprattutto scagiona totalmente i tifosi dei Reds. Non è stata certo loro la responsabilità per quanto accaduto il 28 maggio scorso, ma di una serie di fallimenti organizzativi, prima e dopo l’evento. The Times scrive che “il Liverpool ha chiesto le scuse complete da parte del governo francese”. L’amministratore delegato del Liverpool, Billy Hogan, ha accolto con favore i risultati del rapporto e ha dichiarato: «Penso che sia chiaro ciò che ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il rapporto sul caos delladiallo Stade de France presentato ieri dal Senato, ilpretende leufficiali del. Il rapporto di ieri fa a pezzi la polizia e l’Uefa ma soprattutto scagiona totalmente idei Reds. Non è stata certo loro la responsabilità per quanto accaduto il 28 maggio scorso, ma di una serie di fallimenti organizzativi, prima e dopo l’evento. The Times scrive che “ilha chiesto lecomplete da parte del”. L’amministratore delegato del, Billy Hogan, ha accolto con favore i risultati del rapporto e ha dichiarato: «Penso che sia chiaro ciò che ha ...

