Draghi si dimette | ' È venuto meno il patto di unità nazionale' Mattarella | vada alle Camere

Pubblicità

StefanoGuerrera : l’integrità di #Draghi che si dimette senza fare manfrine la dice lunga sull’occasione che stiamo perdendo. Mario D… - fattoquotidiano : Mario Draghi si dimette a 17 mesi e un giorno dal suo giuramento, contro la volontà del Quirinale e dopo aver incas… - DavidPuente : David: «Agosto al mare! Finalmente un po' di vacanze!» Chat di redazione: «Draghi si dimette!» David: «Le inventa… - Europeo91785337 : RT @scannavo: Perché se @GiuseppeConteIT rompe perché non vuole più stare al governo è un irresponsabile e se invece #Draghi si dimette, pe… - elisabettap38 : RT @mydagosan: @creuscher Io non capisco perché se un governo ha la maggioranza, il PdC si dimette. Che sostituisca i ministri M5S e proseg… -

A me sembra evidente che in questa occasionesi sia dimostrato commissario delle potenze finanziarie europee e mondiali, alle quali è fortemente legato, e abbia ritenuto assolti gli obiettivi ......ieri tantissime persone festeggiare per le dimissioni di. Mi chiedo in cosa queste persone abbiano sperato, quale barlume si sia acceso in loro. Certo sentire che il dragone si voleva...Salvini e il Cav: avanti senza GOVERNO Foto CRISI Crisi di governo, senza fiducia si va verso il voto. Crisi di governo, Draghi resiste al pressing. Poi un appello ai partiti politici affinché «non fa ...FOGGIA, 16/07/2022 - (ansa) Il Draghi bis si allontana, con o senza il M5s, e la legislatura appare sempre più in bilico.