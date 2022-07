Crisi governo, Meloni: “Mattarella sciolga le Camere” (Di giovedì 14 luglio 2022) Crisi di governo aperta quest’oggi. Il premier Mario Draghi, dopo la decisione del M5s di non prendere parte al voto in Senato sul Dl Aiuti, è salito al Quirinale per dimettersi. Il Capo dello Stato ha deciso di respingere le dimissioni e preme perché la Crisi passi dal Parlamento. Un gesto che può dare ancora L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni attacca il M5S sugli sbarchi degli immigrati Giorgia Meloni attacca il M5S sul caos scuole Mario Draghi chiede credibilità al governo Conte Di Maio cerca di guardare al futuro Renzi garantisce: “Non siamo contro nessuno” Di Maio farà il vaccino anti Covid Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 14 luglio 2022)diaperta quest’oggi. Il premier Mario Draghi, dopo la decisione del M5s di non prendere parte al voto in Senato sul Dl Aiuti, è salito al Quirinale per dimettersi. Il Capo dello Stato ha deciso di respingere le dimissioni e preme perché lapassi dal Parlamento. Un gesto che può dare ancora L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::attacca il M5S sugli sbarchi degli immigrati Giorgiaattacca il M5S sul caos scuole Mario Draghi chiede credibilità alConte Di Maio cerca di guardare al futuro Renzi garantisce: “Non siamo contro nessuno” Di Maio farà il vaccino anti Covid

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - LBN3233 : RT @antoniettampa: Sulla crisi di governo ieri Orlando ha detto una cosa molto giusta:il modo in cui si è discusso di molte cose non ha aiu… - Emoisonline : Antonio Di Siena IL BLUFF DELLA CRISI DI GOVERNO Che Conte e il M5S non agiscano nell’interesse degli italiani è… -