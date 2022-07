Covid, la Gimbe: «La curva ci metterà parecchio a scendere». E accusa il «flop» della quarta dose (Di giovedì 14 luglio 2022) La crescita dei contagi da Covid in Italia rallenta, ma il calo della curva richiederà del tempo, anche per il «flop» della quarta dose. È la valutazione della Fondazione Gimbe sulla base dei dati dell’ultima settimana. Il monitoraggio del periodo tra il 6 e il 12 luglio, infatti, parla di 728.549 nuovi casi contro i 595.349 della settimana precedente, con un aumento su base nazionale del 22,4% in 7 giorni, a fronte del 55% della scorsa settimana. La Fondazione registra, invece, un netto aumento dei morti: +49,1%, che in termini assoluti sono 692 in 7 giorni rispetto ai 464 della scorsa settimana. Ricoveri più che raddoppiati in reparto e terapia intensiva Sul fronte dei ricoveri si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) La crescita dei contagi dain Italia rallenta, ma il calorichiederà del tempo, anche per il «. È la valutazioneFondazionesulla base dei dati dell’ultima settimana. Il monitoraggio del periodo tra il 6 e il 12 luglio, infatti, parla di 728.549 nuovi casi contro i 595.349settimana precedente, con un aumento su base nazionale del 22,4% in 7 giorni, a fronte del 55%scorsa settimana. La Fondazione registra, invece, un netto aumento dei morti: +49,1%, che in termini assoluti sono 692 in 7 giorni rispetto ai 464scorsa settimana. Ricoveri più che raddoppiati in reparto e terapia intensiva Sul fronte dei ricoveri si ...

Pubblicità

repubblica : Covid, rapporto Gimbe: rallentano i contagi, ma i decessi balzano del 49% - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: rallenta l'incremento dei nuovi casi ma più decessi #ninocartabellotta #covid #ultimasettimana… - AlexBazzaro : Covid, Gimbe: mascherine fondamentali, rischiamo 'lockdown di fatto' Se solo avessimo vaccinato, anche con la forz… - larampait : #Covid, #Gimbe: “#Over60 facciano #quartadose, #vaccino 'aggiornato' non è tarato su ultime #varianti” - AnsaSardegna : Covid: Gimbe, incidenza sale oltre 1000 in tutte le province. Curva in costante crescita, nel Cagliaritano dati peg… -