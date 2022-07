Can Yaman, la nuova fiamma arriva dal Paradiso delle Signore (Di giovedì 14 luglio 2022) L’attore turco Can Yaman è stato avvistato con la nuova presunta fiamma: si tratta di un’attrice de Il Paradiso delle Signore L’attore turco più amato del momento continua ad essere al centro dei pettegolezzi che riguardano la sua vita privata. Per quanto riguarda quella professionale, sappiamo già tutto. Il suo fascino mediorientale e la sua perfetta abilità di interpretare i ruoli delle commedie romantiche, hanno fatto appassionare gli italiani a Can Yaman. L’attore Can Yaman (Foto Instagram account ufficiale)Il 32enne di Istanbul ha incantato con i suoi ruoli di playboy dal cuore d’oro in fortunatissime serie come Bittersweet – Ingredienti d’amore, Daydreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 luglio 2022) L’attore turco Canè stato avvistato con lapresunta: si tratta di un’attrice de IlL’attore turco più amato del momento continua ad essere al centro dei pettegolezzi che riguardano la sua vita privata. Per quanto riguarda quella professionale, sappiamo già tutto. Il suo fascino mediorientale e la sua perfetta abilità di interpretare i ruolicommedie romantiche, hanno fatto appassionare gli italiani a Can. L’attore Can(Foto Instagram account ufficiale)Il 32enne di Istanbul ha incantato con i suoi ruoli di playboy dal cuore d’oro in fortunatissime serie come Bittersweet – Ingredienti d’amore, Daydreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il ...

