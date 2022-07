Calciomercato Milan – Sanches prende tempo Si guarda a Douglas Luiz

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan conta di azzerare presto la distanza col @ClubBrugge per #DeKetelaere ???? - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - MilanNewsit : Tuttosport - Mercato Milan: si raffredda la pista Ziyech - sportli26181512 : CorSport: 'De Ketelaere-Milan: il Bruges ora gioca al rialzo': 'De Ketelaere-Milan: il Bruges ora gioca al rialzo'… -

Ore 07:50 -- De Ketelaere, intesa in vista a 35 milioni (Michele Cappello - Redazione Di Marzio) Ile Charles De Ketelaere sono più vicini. L'intesa totale con il Bruges non è stata ...2 Uno stallo, che rischia di complicare il mercato. Il Paris Saint - Germain da oltre un mese ha fatto sapere all'Inter che intende portare in FranciaSkriniar, ma nonostante i numerosi contatti per telefono e gli incontri avvenuti nel cuore di Milano, la fumata bianca non è ancora arrivata. Lo slovacco è una prima scelta del nuovo consulente ...Lorenzo Colombo ha iniziato il suo periodo in prestito al Lecce nel migliore dei modi, segnando quattro gol in due partite giocate. Poco meno di una settimana fa, i rossoneri hanno annunciato la parte ...Continuano le operazioni di calciomercato in casa Juventus. Non solo acquisti per i bianconeri ma anche cessioni per sfoltire l'organico.